РИАМО - 10 дек. Десятого декабря Московская канатная дорога в честь своего дня рождения будет работать бесплатно, сообщается на сайте дороги.

Московская канатная дорога на территории Воробьевых гор и «Лужников» открылась 26 ноября 2018 года. 10 декабря в честь года работы жители и гости столицы смогут прокатиться по дороге бесплатно.

Акция действует с 11 до 21 часа.

За год поездки на Московской канатной дороге совершили более 1,5 миллионов человек.

Гостей также будут ждать конкурсы, викторины и множество подарков.