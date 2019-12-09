РИАМО - 9 дек. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил качество благоустройства двора по Советской улице в Голицыне, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Двор находится по адресу: Советская улица, дом 52/6,7. В текущем году в нем в рамках реализации программы губернатора «Комплексное благоустройство дворовой территории» провели реконструкцию.

«Сегодня мы осмотрели двор на Советской улице, 52. Его привели в порядок по губернаторской программе комплексного благоустройства. Здесь обновили детскую площадку, сделали дорогу, тротуар, провели озеленение», — рассказал Иванов.

Он проверил проведение работ с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья», созданного министерством благоустройства Московской области. Через данный сервис в ежедневном режиме направляются задачи исполнителю — сотруднику управляющей компании, который выезжает на место, выполняет работы и загружает подтверждение приведения участка в порядок в приложение.

«Это новый удобный инструмент для контроля уборки. Работает оно так: с помощью приложения дворник фиксирует на фото состояние территории «до». Затем убирает эту территорию и фиксирует на фото состояние «после». Все снимки загружает в специальную программу — и мы можем проверить, где, как и во сколько убирали тот или иной двор», — отметил Иванов.