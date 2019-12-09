РИАМО - 9 дек. Юные спортсмены из Одинцовского округа выиграли золото на соревнованиях по следж-хоккею, проходивших в рамках фестиваля Детской следж-хоккейной лиги в Сочи, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Участие в соревнованиях принимали 16 команд из 14 регионов России. Победу одержали ребята из одинцовского клуба «Умка», одолевшие в решающем матче соперников из чебоксарской команды «Атал». Лучшим нападающим в своей группе также признали игрока «Умки» Александра Собянина.

«Наши спортсмены из следж-хоккейной команды «Умка» завоевали в Сочи заслуженное золото. Причем они не просто выиграли все матчи, но и при этом не пропустили ни одной шайбы в свои ворота. От всей души поздравляю ребят из «Умки» и их тренера Вадима Селюкина с первым местом на турнире всероссийского уровня», — рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Фестиваль детской следж-хоккейной лиги прошел на спортивных ледовых аренах «ЮГ-Арена» и «Юг-Спорт». Обе площадки адаптировали для детей с ограниченными возможностями.