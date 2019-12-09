РИАМО - 9 дек. На территории музея-заповедника А.С. Пушкина в Больших Вяземах 10 декабря откроется выставка «Знакомый ваш Сергей Есенин», посетителям представят прижизненные издания поэта и рукописи его произведений, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Всего на выставке будет более 100 уникальных экспонатов из музея-заповедника С.А. Есенина, который находится в селе Константиново. Так, будут представлены живописные и графические работы рязанских авторов, оригинальные фотографии разных лет — начиная с 1909 года и заканчивая 1925 годом.

«Сергей Есенин родился в Константиново, в этом селе прошли детство и юность поэта. Сейчас там находится Усадьба Есениных, которая является частью музея-заповедника. Благодаря масштабному проекту рязанского учреждения культуры наши жители смогут посмотреть на личные вещи писателя, например, перчатки и шарф, инструменты, которыми мать Есенина по его просьбе вязала шерстяные носки и многое другое, не покидая Одинцовского городского округа», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Открытие выставки состоится 10 декабря в 13:00. Вход свободный.