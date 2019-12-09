РИАМО - 9 дек. В рамках программы «Активное долголетие» в Одинцове состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди людей старшего поколения, ведущим игры выступил двукратный обладатель «Хрустальной совы», капитан команды игроков клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Мероприятие прошло на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Участие в игре приняли четыре команды — из Одинцова, Звенигорода, Голицына и Старого городка.

«Самую эрудированную команду Одинцовского округа выявлял звездный ведущий, двукратный обладатель «Хрустальной совы» Алексей Блинов. Игра прошла в два тура: в первом команды ответили на семь вопросов, связанных с советским кино, во втором — на тринадцать общих. Для определения победителя был также проведен «Блиц» из трех вопросов. Победителем стала команда «Ходоки» из Звенигорода», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Она разработана во исполнение майского указа президента РФ по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет.

Чтобы стать членом клуба «Активное долголетие», нужно подать заявку в Одинцовский центр социального обслуживания населения, либо зарегистрироваться с помощью портала dolgoletie.mosreg.ru. Также можно воспользоваться приложением «Соцуслуги», которое доступно в Appstore или PlayMarket.