РИАМО - 9 дек. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поздравил победительницу конкурса на лучшее художественное оформление подъезда «Парадный вход», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Заявки на конкурс, стартовавший в середине сентября, принимались до 18 октября. Было выделено несколько номинаций — «Мир вокруг меня», «Вехи истории», «Уютный дом», «Настроение в красках», «Мультпереполох». В номинации «Вехи истории» первое место заняла Виктория Вершинина, украсившая своей работой подъезд дома 52/10 по Советской улице в Голицыне.

«Местная жительница, студентка Московской архитектурной школы, сама оформила подъезд дома 50 по улице Советской. Она увидела объявление о конкурсе «Парадный вход» и решила принять в нем участие. Результат можете оценить сами. Это не только красиво, но и культурно. Работа заняла первое место в категории «Вехи истории». Приятно, что есть такие инициативные и талантливые люди. Думаю, все жители подъезда получают искреннее удовольствие, когда выходят и заходят в подъезд», — рассказал Иванов

Вершинина — коренная жительница Голицына. На сегодняшний день она заканчивает Московскую архитектурную школу. На создание картины в подъезде дома она потратила целый день. Помогла ей в нелегком деле управляющая компания дома, выделившая двух рабочих, которые подготовили поверхность стен подъездов.

«Концепция моей работы заключается в том, что я хотела изобразить одну из главных достопримечательностей нашего края — это Спасо-Преображенская церковь, которая находится в Больших Вяземах. Хотелось украсить наш подъезд, сделать его более ярким», — поделилась Вершинина.

Создателями лучших работ также признали: в номинации «Настроение в красках» — Эльвиру Казачинскую, которая украсила городецкой росписью 10 подъезд жилого дома №4Б в Перхушково, а также Наталью Максимову из села Каринское в номинации «Мир вокруг меня». Три победителя муниципального конкурса на лучшее оформление подъезда примут участие в региональном этапе творческого состязания «Лучший подъезд Подмосковья».