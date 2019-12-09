РИАМО - 9 дек. Пассажирам объяснили, из-за чего могут возникнуть проблемы при оплате проезда на МЦД, необходимо валидировать билет на вход и выход, сообщается в группе ЦППК в соцсети «ВКонтакте».

«Некорректное списание. Проблема возникает из-за того, что у пассажира нет одной из валидации (вход или выход). Для проезда на МЦД обязательно должна быть валидация на вход: если у вас нет валидации на вход, вы не сможете выйти на станции назначения. Если не отвалидируетесь на выход – будет повторное списание в метро», — говорится в сообщении.

Пассажирам напоминают, что бесплатную пересадку с метро на МЦД можно совершать только на станциях, которые указаны как пересадочные.

Некорректное списание может произойти, если на «Тройке» абонемент и «Кошелек», а перекодирован только «Кошелек». Необходимо повторно перекодировать карту в кассах метро.

«Обратитесь в кассу метро и попросите полностью перекодировать вашу карту «Тройка»: сектор для абонементов и сектор билета «Кошелек». Услуга бесплатная!» — говорится в сообщении.

Валидироваться на вход следует один раз: либо на турникете, либо на валидаторе. При двойной валидации на одной станции начинаете поездку и затем закрываете ее, то есть не сможете выйти на станции назначения и совершить бесплатную пересадку в метро.

При проблемах с некорректным списанием при оплате проезда на МЦД, нужно обратиться в любую кассу метро для проверки карты и выдачи новой тематической «Тройки» МЦД с балансом 100 рублей.

Проблемы могут возникнуть с проездом по социальным картам.

«На социальные карты Москвы и Московской области с бесплатным проездом (полная льгота) необходимо ежемесячно записывать бесплатный абонемент для проезда на МЦД или оформлять льготу в прежнем режиме в кассах МЦД. Карту необходимо валидировать и на входе, и на выходе на турникетах. Прикладывать карту с полностью льготным билетом на месяц к валидаторам нет необходимости», — подчеркивается в сообщении.

Социальные карты студентов и учащихся с записанным льготным проездным на метро за 395 рублей или за 1185 рублей работают только в пределах «Центральной» зоны.

Не забывайте, что нужно дождаться подтверждающего зеленого сигнала на валидаторе при валидации карты «Тройка». Если убрать карту до появления галочки и зеленого сигнала, валидация не записывается.

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