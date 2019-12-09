РИАМО - 9 дек. В Одинцовском городском округе активно реализуют региональный проект «Зима в Подмосковье», мероприятия охватят более 600 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
Всего будет проведено 593 мероприятия различного масштаба, в том числе 12 елок главы муниципалитета, 230 социальных представлений в культурно-досуговых учреждениях, 319 праздничных программ в парках и 32 зимних забавы.
«В рамках подготовки к зимнему сезону 2019 — 2020 года и новогодним праздникам в муниципалитете суммарно будет установлено 69 елок, залито 40 катков, 23 горки для катания на санках и тюбингах, 33 хоккейные коробки. Также планируется проведение 12 тематических ярмарок», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Также в общественных местах и в зонах отдыха в округе установили 2,5 тысячи элементов тематического оформления, более 15 тысяч метров световых гирлянд.
Основными местами для гуляний станут Центральная площадь Одинцова и Московская улица Звенигорода, где реализуется проект «Новогодняя туристическая улица».
В Одинцовском парке имени Лазутиной важными элементами будут каток, горки и новогодняя ярмарка. Здесь пройдут творческие мастер-классы «Новогодние узоры» и «Зимняя шапка», новогодний бал «Активное долголетие». 31 декабря парк проведет традиционную 51-ю Манжосовскую гонку.
Будет чем заняться и в парке «Раздолье», где, кроме катка, горок и лыжни, развернутся световые проекции и мастерская «Подарково». В Захарово также запланированы праздничные мастер-классы, экскурсии и спектакли. Всего в парках округа пройдет 319 различных новогодних программ.
«17 и 18 декабря на площадке дворца спорта «Армада» покажут ледовое шоу «По дороге в Волшебную страну». Его ориентировочно посетит более 3 тысяч человек. 19 декабря музыкальный спектакль «О чем мечтают Новогодние елки» в «Волейбольном центре» посмотрит 2,5 тысячи зрителей», - отмечается в материале.
Праздники отметят и в спорткомплексе «Звезда» в Звенигороде, Культурном центре имени Орловой, Одинцовском центре эстетического воспитания, КДЦ «Ершовское», спортивном центре «Виражи».
«Крайне важно, чтобы жители и гости округа были хорошо проинформированы о предстоящих праздничных и спортивных событиях. На территории округа пройдет очень большое число мероприятий. Необходимо помочь людям правильно в них сориентироваться», — подчеркнул Иванов.
Городской округ готовится и к новогодней ночи. Так, в основной площадкой для празднования Нового года станет Центральная площадь Одинцова, где в 20:00 начнется ледовая интерактивная программа на «Баранке», в 23:55 здесь же прозвучат поздравления президента России, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова, а в 02:00 пройдет праздничный салют. При этом с 21:30 до 04:00 запланирована обширная музыкальная программа.
Программу «Зима в Подмосковье» запустили во второй раз по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Московской области. Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Подмосковья.
Более подробную информацию о проекте «Зима в Подмосковье» можно узнать в обновленном спецпроекте РИАМО. На интерактивной карте представлены города-участники проекта, для каждого места составлены списки самых интересных достопримечательностей, развлечений, мест для покупки сувениров и так далее.
Самые красивые усадьбы Подмосковья – ваш беспроигрышный вариант. Если вы еще не были в Дубровицах под Подольском – обязательно съездите: необычный храм с короной посреди поля вас покорит и вдохновит на красивые фото, а еще летом здесь проходят музыкальные фестивали. Живописные места есть и в городском округе Солнечногорск – «Шахматово», где провел детство и встретил свою Прекрасную даму Александр Блок, и родные пенаты Михаила Лермонтова «Середниково», где празднуют свадьбы и устраивают фотосессии влюбленные. Живописное озеро Сенеж располагает к свиданиям и романтическим прогулкам на лодочке тихим летним вечером. Клин тоже впечатлит романтиков – там проходит джазовый фестиваль, одно из главных событий лета в Подмосковье! Приготовить калач вместе со своей второй половиной, попить чай с настоящей пастилой или ароматную медовуху можно в старинной Коломне, где работает более десятка аутентичных музеев.
И взрослым, и детям будет интересно побывать в авиационной столице Подмосковья – Жуковском, в окрестностях которого есть настоящая диковинка – детская железная дорога в Кратове, на которой летом «работают» школьники, фанатеющие от поездов. Если ваши дети не в курсе, кто такой дедушка Ленин, отвезите их в усадьбу «Горки Ленинские», рядом с которой находится один из лучших сказочных парков «Лукоморье» с фигурами известных персонажей, небольшой киногородок с улицами и домами уездного города, а еще самые большие клубничные плантации Подмосковья. Восторг у детей вызовет и киногород «Piligrim Porto», который находится недалеко от Химок. Если вы готовы уехать дальше, то детворе будет интересно пожить в домике хоббитов на территории необычного отеля, который появился в лесной чаще под Можайском, или побывать в интерактивном музее десерта в Звенигороде. Ну, а чтобы приобщить отпрысков к творчеству Пушкина – отправляйтесь в пушкинские места Подмосковья – усадьбы Захарово и Большие Вяземы.
Вы из тех, кого не пугает долгая дорога, поэтому смело отправляйтесь в дальнее Подмосковье, где точно сделаете для себя массу открытий! Например, в Зарайск, где расположен самый маленький кремль Подмосковья, сохранившийся почти в первозданном виде с 16 века. Однако на его месте в 19 веке вырос великолепный неоготический собор. Прогулки по исторической части Дубны перенесут вас в 50-е года прошлого века, когда здесь трудились легендарные физики-ядерщики и создавался всемирно известный Объединенный институт ядерных исследований. В местных музеях расскажут, какие открытия подарили миру ученые Дубны, когда приезжал в город бард Владимир Высоцкий, и почему с берега Канала имени Москвы исчез памятник Сталину. Еще одна удаленная точка на карте Подмосковья – Серпухов, который хотят включить в Золотое кольцо России, – наверняка впечатлит вас видами.
Одно из самых тусовочных молодежных мест под Москвой – это, пожалуй, Истринское водохранилище: смех, брызги, рев водных мотоциклов слышны там и днем, и ночью. Еще одно популярное пляжное место в Московской области – Пироговское водохранилище, где можно тусоваться на пляже с пальмами в стиле «Пиратов Карибского моря», переночевать на «Черной жемчужине», а также прокатиться на яхте. За необычной творческой атмосферой стоит отправиться в арт-усадьбу «Гуслица» в Орехово-Зуеве, где прыгают через костры на Ивана Купалу, или в «Веретьево», где можно поностальгировать на тему отдыха в пионерлагере. Прогуляться по барной улице можно в Сергиеве-Посаде, где сосредоточены все модные заведения города, и заодно полюбоваться видами Лавры. Под Рузой можно найти и деревеньку под названием Марс и сделать классные фото «с Марса». Серпуховские парк-отели тоже предлагают туристам множество активных развлечений – от сплава на байдарках до полетов на спортивных Як-52.
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