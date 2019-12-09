РИАМО - 9 дек. В Одинцовском городском округе активно реализуют региональный проект «Зима в Подмосковье», мероприятия охватят более 600 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Всего будет проведено 593 мероприятия различного масштаба, в том числе 12 елок главы муниципалитета, 230 социальных представлений в культурно-досуговых учреждениях, 319 праздничных программ в парках и 32 зимних забавы.

«В рамках подготовки к зимнему сезону 2019 — 2020 года и новогодним праздникам в муниципалитете суммарно будет установлено 69 елок, залито 40 катков, 23 горки для катания на санках и тюбингах, 33 хоккейные коробки. Также планируется проведение 12 тематических ярмарок», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Также в общественных местах и в зонах отдыха в округе установили 2,5 тысячи элементов тематического оформления, более 15 тысяч метров световых гирлянд.

Основными местами для гуляний станут Центральная площадь Одинцова и Московская улица Звенигорода, где реализуется проект «Новогодняя туристическая улица».

В Одинцовском парке имени Лазутиной важными элементами будут каток, горки и новогодняя ярмарка. Здесь пройдут творческие мастер-классы «Новогодние узоры» и «Зимняя шапка», новогодний бал «Активное долголетие». 31 декабря парк проведет традиционную 51-ю Манжосовскую гонку.

Будет чем заняться и в парке «Раздолье», где, кроме катка, горок и лыжни, развернутся световые проекции и мастерская «Подарково». В Захарово также запланированы праздничные мастер-классы, экскурсии и спектакли. Всего в парках округа пройдет 319 различных новогодних программ.

«17 и 18 декабря на площадке дворца спорта «Армада» покажут ледовое шоу «По дороге в Волшебную страну». Его ориентировочно посетит более 3 тысяч человек. 19 декабря музыкальный спектакль «О чем мечтают Новогодние елки» в «Волейбольном центре» посмотрит 2,5 тысячи зрителей», - отмечается в материале.

Праздники отметят и в спорткомплексе «Звезда» в Звенигороде, Культурном центре имени Орловой, Одинцовском центре эстетического воспитания, КДЦ «Ершовское», спортивном центре «Виражи».

«Крайне важно, чтобы жители и гости округа были хорошо проинформированы о предстоящих праздничных и спортивных событиях. На территории округа пройдет очень большое число мероприятий. Необходимо помочь людям правильно в них сориентироваться», — подчеркнул Иванов.

Городской округ готовится и к новогодней ночи. Так, в основной площадкой для празднования Нового года станет Центральная площадь Одинцова, где в 20:00 начнется ледовая интерактивная программа на «Баранке», в 23:55 здесь же прозвучат поздравления президента России, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова, а в 02:00 пройдет праздничный салют. При этом с 21:30 до 04:00 запланирована обширная музыкальная программа.

Программу «Зима в Подмосковье» запустили во второй раз по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Московской области. Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Подмосковья.

Более подробную информацию о проекте «Зима в Подмосковье» можно узнать в обновленном спецпроекте РИАМО. На интерактивной карте представлены города-участники проекта, для каждого места составлены списки самых интересных достопримечательностей, развлечений, мест для покупки сувениров и так далее.

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