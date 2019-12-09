РИАМО - 9 дек. Новые рекреационные зоны будут обустроены в городских округах Щелково, Люберцы и Пушкинский, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Минэкологии Московской области заключило договоры водопользования на право пользования водными объектами в рекреационных целях. Новые благоустроенные места для отдыха у воды появятся в трех городских округах Подмосковья», - говорится в сообщении.

На реке Серебрянке в Пушкинском округе обустроят пляжную зону, где в акватории смонтируют шесть помостов для любителей купания.

Зона для отдыха у воды с лодочными станциями, понтонами, пляжем и другими инфраструктурными объектами появится в акватории Барского пруда в деревне Гребнево городского округа Щелково. Это место будет расположено на территории «Усадьбы Гребнево, XVIII-XIX веков». Оборудование такой зоны здесь является частью работы по восстановлению усадьбы.

В поселке Малаховка городского округа Люберцы в акватории Малаховского озера организуют лодочную станцию с понтонными причалами, а также смотровую площадку и пешеходную набережную. Также планируется, что здесь будут предоставлять в аренду 20 гребных лодок и 20 водных велосипедов.

Требования по контролю за экологической ситуацией в акваториях и прибрежных зонах включены в договоры водопользования, по которым водопользователь обязан следить за санитарным состоянием акватории и водоохранными зонами, проводить лабораторные анализа и отчитываться перед Минэкологии.

Если эти требования нарушаются, ведомство расторгает договор и вносит нарушителя в реестр недобросовестных водопользователей, что лишает его права заключать договоры.