РИАМО - 9 дек. Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство своей бывшей жены на глазах у малолетнего ребенка, подозреваемого поймали в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

24 ноября в отделение реанимации больницы поступила женщина с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости. Подозреваемым в данном преступлении стал ранее судимый 27-летний экс-супруг потерпевшей, который в ходе конфликта нанес женщине несколько ударов предметом, используемым вместо оружия, а затем скрылся. События происходили в присутствии малолетнего ребенка.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Егорьевске Московской области. В ближайшее время гражданин будет доставлен в органы следствия для проведения дальнейших следственных действий», - отмечается в материале.