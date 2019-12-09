РИАМО - 9 дек. Обновленные турникеты и валидаторы МЦД работают в штатном режиме на протяжении первого дня запуска, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«По итогам первого дня запуска обновленной системы оплаты и контроля проезда на МЦД более 2,1 тысячи турникетов и валидаторов функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении.

8 декабря завершился бесплатный период проезда по Московским центральным диаметрам. Все турникеты настроили и протестировали. Сбоев не зафиксировано.

На станциях МЦД дежурят консультанты, которые в случае необходимости помогут пассажирам. Они также напоминают о необходимости валидации на вход и выход.

Первые два диаметра МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустили 21 ноября.

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