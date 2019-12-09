РИАМО (МЫТИЩИ) – 9 дек. Более 7 миллиардов рублей направят на обеспечение деятельности образовательных учреждений и капитальные вложения в сфере образования в Мытищах в 2020 году, сообщила начальник финансового управления администрации городского округа Ирина Шутовская.

В понедельник в ДК «Яуза» состоялись публичные слушания по проекту бюджета Мытищ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В рамках мероприятия Шутовская сообщила о планируемых расходах и доходах по рассматриваемому проекту бюджета.

«Отличительной особенностью бюджета 2020 года является концентрация средств, направленных на отрасль образования. Более половины всех расходов городского округа в сумме 7 миллиардов 175 миллионов рублей предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений и капитальные вложения в сфере образования. По сравнению с текущим годом расходы на образование возрастут на 15%», – сказала Шутовская.

Она отметила, что 1 миллиард 535 миллионов рублей будет направлено в следующем году на проектирование и строительство дошкольных учреждений и учреждений общего образования.

Шутовская добавила, что в текущем году в бюджете округа налоги на совокупный доход составляют 20,5% от налоговых и неналологовых доходов. Прогнозные поступления по ним в 2020 году запланированы в сумме 1 миллиард 303 миллиона рублей.

«Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, предусмотрены в размере 797 миллионов рублей и 12,5 % в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. Крупнейшим доходом из них станет сдача в аренду земельных участков – 622 миллиона рублей», – заявила Шутовская.

Налог на имущество физических лиц прогнозируется в сумме 330 миллионов рублей. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов предусмотрены в размере 15 миллионов рублей.

Проектом закона Московской области о бюджете региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов муниципальному образованию – городскому округу Мытищи – определены безвозмездные поступления в следующих размерах: субсидии в сумме 725 миллионов рублей и субвенции 4 миллиарда 480 миллионов рублей.

Бюджет Мытищ по расходам на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сформирован с сохранением приоритетных направлений с использованием бюджетных средств для выполнения всех принятых обязательств. Доля расходов местного бюджета в общем объеме расходов составит 6 миллиардов 996 миллионов рублей или 57,3%.