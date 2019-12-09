РИАМО - 9 дек. Новую зону отдыха у станции метро Москвы «Динамо» украсили отреставрированные мозаичные панно 1960-х годов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Реставраторы восстановили два мозаичных панно возле метро «Динамо». В последние годы они были в аварийном состоянии, осыпались и пошли трещинами. Теперь работы художников Эльвиры Жерносек и Мартуни Потикяна украшают новый променад», - написал Собянин на своей странице в Instagram.

По данным на официальном сайте мэра столицы, давно панно украшали ограду стадиона юных пионеров, теперь же его смогут увидеть в новой зоне отдыха рядом со станцией метро «Динамо».