View this post on Instagram

Реставраторы восстановили два мозаичных панно возле метро "Динамо". В последние годы они были в аварийном состоянии, осыпались и пошли трещинами. Теперь работы художников Эльвиры Жерносек и Мартуни Потикяна украшают новый променад.