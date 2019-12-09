Выставка «Солдаты Империи» демонстрирует 11 скульптур великих полководцев из музейной коллекции, «Панорамы Москвы и Московии» дает представление о бытовой культуре и архитектуре города, навсегда исчезнувшего в пламени пожара 1812 года, экспозиция «Калужский край в Отечественной войне 1812 года» посвящена памяти калужан, выполнивших свой долг в суровых испытаниях наполеоновского нашествия.