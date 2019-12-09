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РИАМО
, Пелагия Тихонова
В столице после продолжительного перерыва открылся музей-панорама «Бородинская битва».
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
В музее создали новое комфортное рекреационное пространство, обновили световое оборудование и инженерные системы, обустроили все помещения для маломобильных граждан.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
По словам руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, зонирование экспозиции предполагает размещение выставок из региональных музеев.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
В честь открытия для посетителей подготовили несколько выставок.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Выставка «Солдаты Империи» демонстрирует 11 скульптур великих полководцев из музейной коллекции, «Панорамы Москвы и Московии» дает представление о бытовой культуре и архитектуре города, навсегда исчезнувшего в пламени пожара 1812 года, экспозиция «Калужский край в Отечественной войне 1812 года» посвящена памяти калужан, выполнивших свой долг в суровых испытаниях наполеоновского нашествия.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Обновленный музей сможет принять около 200 тысяч посетителей в год. В первую очередь, это будет детская аудитория.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие музея‑панорамы «Бородинская битва» после реконструкции в Москве
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие музея‑панорамы «Бородинская битва» после реконструкции в Москве
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие музея‑панорамы «Бородинская битва» после реконструкции в Москве
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие музея‑панорамы «Бородинская битва» после реконструкции в Москве
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие музея‑панорамы «Бородинская битва» после реконструкции в Москве
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие музея‑панорамы «Бородинская битва» после реконструкции в Москве
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие музея‑панорамы «Бородинская битва» после реконструкции в Москве
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие музея‑панорамы «Бородинская битва» после реконструкции в Москве
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие музея‑панорамы «Бородинская битва» после реконструкции в Москве
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие музея‑панорамы «Бородинская битва» после реконструкции в Москве
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие музея‑панорамы «Бородинская битва» после реконструкции в Москве
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: открытие музея‑панорамы «Бородинская битва» после реконструкции в Москве
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