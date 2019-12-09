РИАМО - 9 дек. В Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» состоялось торжественное награждение победителей и лауреатов II конкурса иллюстраций «Юный художник Подмосковья», также была представлена книга «Сказки Эльзаса», в основу которой легли иллюстрации юных художников-победителей конкурса, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«Сегодня мы награждаем победителей второго конкурса «Юный художник Подмосковья». В первом конкурсе приняли участие дети из 15 детских домов Московской области, 70 из которых стали победителями и лауреатами. Дорогие ребята! Я рада, что ваши таланты оживили сказочных героев, и сегодня мы можем подарить детям еще одну новую книгу «Сказки Эльзаса». Я желаю всем победителям и лауреатам творческих успехов, а их родителям - не переставать гордиться своими детьми», - сказала президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

В конкурсе «Юный художник Подмосковья» приняли участие 1014 детей в возрасте от 5 до 18 лет из разных уголков региона. Перед жюри стояла непростая задача – из нескольких сотен замечательных детских работ выбрать те, что смогут по-настоящему отразить самобытность сказок народов Эльзаса. В итоге выбрали 40 победителей и 25 лауреатов, чьи иллюстрации легли на страницы книги.

«Мне хотелось бы поблагодарить организаторов этого конкурса и конечно же благотворительный фонд «Исток», с которым у нас огромное количество проектов в системе образования. Мы всегда чувствуем вашу поддержку и заботу о детях, которые проживают в Подмосковье», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Открывала и закрывала торжественную церемонию Мария Журавлева, серебряный призер Молодежных Дельфийских игр. Она стала единственной пианисткой из Подмосковья, которая добилась призового места. По ее словам, выступление на таком мероприятии - это очень интересный и ценный опыт.

«Приятно, что это все происходит в домашних и теплых условиях. Мы очень ждем сказки Подмосковья. Если для этого нужно, чтобы наши взрослые писатели написали эти сказки, то мы их попросим, и я думаю, что они с удовольствием нам помогут», - отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

По словам одной из победителей конкурса, Анны Федорович, ученицы 7 класса одной из Подольских школ, она рисовала свою картину на протяжении полутора месяцев, изобразив дракона и рыцаря, который с ним сражается. Ее картина попала в книгу «Сказки Эльзаса» и будет иллюстрировать один из рассказов.