РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 дек. Порядка 2,2 миллиардов рублей налоговых отчислений в муниципальный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства ожидают в подмосковном Красногорске по итогам 2019 года, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Форум «Открой свой бизнес в Подмосковье» прошел в Красногорске в понедельник. По итогам 3 квартала 2019 года городской округ вошел в топ-5 муниципалитетов региона в рейтинге «Предпринимательский климат».

«Количество субъектов малого и среднего бизнеса в городском округе Красногорск за последние годы устойчиво растет, на сегодняшний день мы имеем 15 тысяч субъектов МСП, которые в прошлом году пополнили доходную часть бюджета Красногорска на 1,8 миллиарда рублей, по этому году мы ожидаем 2,2 миллиарда рублей, – отметила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Она призвала представителей бизнес-сообщества к активной реализации своих проектов на территории Красногорска и напомнила, что в округе действуют меры всесторонней поддержки субъектов МСП. Ознакомиться с подробностями с можно в разделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на сайте администрации муниципалитета.