РИАМО - 9 дек. Двое граждан на разных станциях метро, отказавшиеся проходить досмотр, напали на сотрудников службы безопасности Московского метрополитена, в отношении этих пассажиров возбуждены уголовные дела, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы подземки.

«На станциях «Раменки» и «Ясенево» 6 и 7 декабря произошли два инцидента. Пассажиры отказавшись выполнять законные требования инспекторов службы безопасности метрополитена, а также применили силу в отношении них. Нарушители были оперативно задержаны. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), в отношении другого - по статье 116 УК РФ («Побои»)», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, он отметил, что пассажиром грозит штраф до 20 тысяч рублей за отказ от прохождения досмотра.

Сотрудник пресс-службы метро уточнил, что первый инцидент произошел на станции «Раменки» 6 декабря.

«Инспектор пригласила пассажира к дополнительному досмотру, в ответ пассажир распылил газовый баллончик и убежал на платформу. Нарушитель был оперативно задержан. В результате нападения сотрудник службы безопасности госпитализирован с отеком верхних дыхательных путей», - заявил собеседник агентства.

Он добавил, что 7 декабря на станции «Ясенево» произошел аналогичный инцидент: мужчина ударил инспектора, который тоже отказался проходить досмотр. После нападения сотруднице службы безопасности потребовалась медицинская помощь. Нарушитель был оперативно задержан.

«Мы просим с пониманием и уважением относиться к просьбе пройти дополнительный досмотр. Проверка багажа занимает очень короткое время, но при этом помогает всесторонне защитить наших пассажиров. Ежедневно инспекторы предотвращают провоз десятков потенциально опасных предметов, которые могли бы представлять угрозу пассажирам метро», - сказал представитель пресс-службы.

К дополнительному досмотру приглашаются как пассажиры, на чей багаж сработало оборудование, так и пассажиры, которые показались подозрительными профайлеру. По закону, пассажиры обязаны проходить досмотр и предоставлять багаж, ручную кладь или предметы для проверки на просвечивающем устройстве.

Если пассажир отказывается пройти досмотр, то он не может воспользоваться услугами метрополитена.