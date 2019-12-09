РИАМО - 9 дек. Опытом в использовании инноваций в кормлении, содержании и доении крупного рогатого скота поделились друг с другом Московская и Тульская области на семинаре, посвященному молочному животноводству, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Любопытно посмотреть и узнать, как используются роботизированные системы в животноводческих комплексах соседей, оценить все факторы, поделиться своим опытом и применить лучшее в своих хозяйствах», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что первый выездной семинар по обмену опытом в применении инноваций в кормлении, содержании и доении крупного рогатого скота состоялся в Тульской области на базе хозяйства «Родниковое поле».

Такие семинары организованы совместно с компанией «Фермы Ясногорья» - одним из самых опытных в России отечественным дилером концерна Lely, специализирующегося на изготовлении доильных и других роботизированных систем для молочного животноводства.

Минсельхозпрод Московской области выступило инициатором проведения совместно с соседними областями семинаров по обмену опытом в молочном животноводстве.

В семинаре приняли участие специалисты более 35 руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций Московской и Тульской областей, включая Минсельхозпрод Подмосковья.

«Следующие семинары планируется провести на одном из наших сельскохозяйственных предприятий, где действуют роботизированные фермы. К примеру, на фермах хозяйства «Совхоз имени Ленина» в Ленинском округе, которые полностью обеспечены системой добровольного доения. Здесь установлено восемь роботов, они обслуживают 500 голов дойного стада», - отметил Разин.

Он подчеркнул, что сельхозпредприятия «Зеленоградское» в Пушкинском городском округе, «Лесные поляны» в городском округе Коломна и «Шульгино» в Волоколамском городском округе.