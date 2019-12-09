РИАМО - 9 дек. После того, как на МЦД-1 начали курсировать «Иволги» с 11 вагонами, пассажиропоток на направлении вырос на 4%, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

Благодаря этому выросло общее количество новых мест для пассажиров, поездки стали удобнее и комфортнее.

«Иволга 2.0» — это модификация поезда ЭГ2Тв «Иволга», созданная специально для Московских центральных диаметров. При работе над ней были учтены пожелания пассажиров. От «Иволги 1.0» поезд отличает маска первого вагона: она более плавная и обтекаемая. Также внесены некоторые изменения в интерьер салона: появились мягкие панели, на которые можно опираться при передвижении стоя, между креслами установлены столики», — говорится в сообщении.

Адаптивное освещение в поездах меняется в зависимости от времени суток: утром в поезде светит яркий бодрящий свет, а вечером – более мягкий. В каждом кресле появились дополнительные USB-розетки – всего более 490 разъемов на 7-вагонный состав. На протяжении всей поездки можно пользоваться бесплатным интернетом.

Также в салонах есть система климат-контроля и обеззараживания воздуха. В головных вагонах есть крепления для велосипедов, под сидениями расположены багажные полки, а также крючки для одежды.

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