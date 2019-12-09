РИАМО - 9 дек. Топ главных новогодних рождественских фестивалей и ярмарок России 2019-2020 годов возглавил столичный фестиваль «Путешествие в Рождество», говорится в сообщении пресс-службы туристического портала «ТурСтат».

Согласно рейтингу, главные события декабря 2019 и января 2020 года пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ярославле, Рязани, Вологде, Владимире и Сочи.

«В первую десятку новогодних фестивалей и праздников России зимой вошли фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве, Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, Ледовый городок в Екатеринбурге, Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной в Казани, фестиваль «Горьковская елка» в Нижнем Новгороде, Новогодняя ярмарка в Ярославле, праздник «Рождественская сказка в Вологде», праздник «Новогодняя столица 2020» в Рязани, рождественские ярмарки во Владимире и Сочи», - отмечается в материале.

Специалисты портала составили рейтинг на основе анализа популярности и уникальности новогодних фестивалей и ярмарок.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» откроется в Москве 13 декабря и продлится по 12 января. Площадки фестиваля будут работать в центре города, в других округах столицы и в парках. Всего будет 40 площадок, на которых для гостей установят новогодние елки, световые инсталляции, проведут различные театрализованные представления и концерты, квесты и мастер-классы.