РИАМО - 9 дек. В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 11 декабря стартует ежегодный культурный фестиваль «Дмитровский пряник», целью которого является возрождение гастрономических традиций купеческого Дмитрова, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Первым главным городом «Зимы в Подмосковье 2019-2020» стал Дмитров, где 7 декабря прошел большой семейный праздником «Спорт! Снег! Смех!». Фестиваль «Дмитровский пряник» стартует 11 декабря церемонией торжественного открытия. Он продолжает череду мероприятий в рамках проекта «Зима в Подмосковье», - отмечается в материале.

Данный фестиваль призван объединить историков, дизайнеров и кондитеров, а также экспертов в сфере туризма, бизнеса и жителей города.

Участников фестиваля встретит традиционная ярмарка пряничных изделий, для них проведут тематические экскурсии и театрализованные детские программы. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет ряд мастер-классов, в том числе по росписи пряников и сборке пряничных композиций.

Также организаторы подготовили конкурс для участников в восьми номинациях, дегустации, голосования и много всего интересного.

«22 декабря на церемонии закрытия фестиваля будут подведены итоги зрительского голосования, компетентное жюри объявит победителей в номинациях фестиваля и вручит дипломы и памятные подарки участникам», - говорится в сообщении.

Фестиваль декабря 2017 года был тепло принят гостями и пользовался огромным успехом. Сотрудники музея представили фестиваль на крупных туристических выставках, где получили множество положительных отзывов. В Центральном доме журналистов в 2017 году состоялась презентация фестиваля для федеральных и профильных туристических СМИ. Он занял третье место среди гастрономических событий во Всероссийском конкурсе «События России» в 2018 году.

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