РИАМО - 9 дек. Названы самые популярные вопросы о МЦД в контакт-центр «Московский транспорт», пассажиров в том числе интересуют тарифы, информация о поездах, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С момента запуска первых двух Московских центральных диаметров в контакт-центр «Московский транспорт» поступило около 4 тысяч звонков с вопросами о работе МЦД. Мы внимательно следим за тем, что именно волнует жителей и какие вопросы они задают чаще всего. Так, самой популярной темой вопросов стали тарифы», — говорится в сообщении.

Также люди уточняют границы тарифных зон, просят просчитать стоимость конкретного маршрута. Спрашивают про типы абонементов для различных тарифных зон, интересуются временными интервалами между поездами, особенностями проезда для маломобильных пассажиров.

Подробную информацию о новом транспорте можно найти в разделе МЦД на сайте метро. Там также представлен тарифный калькулятор, который позволяет просчитать точную стоимость проезда от одного пункта до другого.

Первые два диаметра МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустили 21 ноября. Проезд по МЦД сделали бесплатным по 8 декабря включительно для наладки работы билетной системы. С понедельника на МЦД введена плата за проезд.

На МЦД действуют три тарифные зоны. «Центральная» зона работает в пределах станций Марк - Сетунь, Остафьево – Волоколамская. Зона «Пригород» действует от начальных и конечных станций МЦД. «Дальняя» зона действует для тех пассажиров, которые едут от станций, расположенных за границами диаметров.

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