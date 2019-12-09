РИАМО - 9 дек. Министерство экологии и природопользования Подмосковья и департамент строительства Москвы заключили соглашение о сотрудничестве в области обращения с отходами строительства, сноса и грунтов (ОССиГ), говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Стороны будут вместе работать над предотвращением незаконного оборота отходов и образованием несанкционированных свалок, осуществлять совместный экологический надзор. Взаимодействие предполагает работу по созданию автоматизированной информационной системы по контролю за перемещением ОССиГ, установку приборов фиксации и учета на объектах, которые принимают строительные отходы для размещения и утилизации.

«Мы долго работали над соглашением, сверяя позиции, поскольку это важнейший инструмент в сфере оборота ОССиГ. Сегодня и в Москве, и в Подмосковье реализуются большие инфраструктурные проекты, такие как реновация жилой застройки и промышленных зон. Это влечет за собой опережающий рост объема образующихся отходов строительства и сноса», — сказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков.

По его словам, объемы размещения в регионе строительных отходов — 25 миллионов тонн ежегодно. Существуют недобросовестные подрядчики, которые предпочитают вывозить отходы на нелегальные свалки, нежели размещать их на законных отраслевых объектах.

«Практически еженедельно инспекторы Минэкологии пресекают попытки сбросить мусор на земли Лесфонда, в отработанные карьеры и другие площадки, не предназначенные для размещения отходов. Оперативный обмен информацией с правительством Москвы, создание единой информационной системы позволит нам на порядок эффективнее решать проблему несанкционированного оборота отходов», — добавил Холодков.

Он также рассказал, что только в ноябре-декабре сотрудники Минэкологии возбудили 13 дел об административных правонарушениях по фактам организации незаконных свалок ОССиГ в Химках, Красногорске, Мытищах, а также в Рузском, Богородском, Пушкинском и Одинцовском округах.