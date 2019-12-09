РИАМО - 9 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в режиме видеоконференции принял участие в заседании президиума совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам «Экология» и «Жилье и городская среда», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Заседание прошло под руководством председателя правительство РФ Дмитрия Медведева.

«Задачей является обсудить текущую ситуацию по двум проектам: «Экология» и «Жилье и городская среда». Посмотрим, с какими результатами подходим к концу года, какие выводы нужно сделать, как акценты расставить, кого похвалить, а кого и наказать. Мы не случайно оба эти нацпроекта рассматриваем на одном заседании, поскольку комфортная городская среда – это и хорошая экологическая обстановка, и в этом заинтересованы все граждане нашей страны вне зависимости от того, где они проживают», - сказал Медведев.

В частности, Подмосковье с начала 2019 года перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.

В регионе также успешно ведут строительство современных комплексов по переработке отходов.

Кроме этого, в 2013 году в регионе действовало 39 полигонов, общей площадью около 700 гектаров. На них было захоронено около 120 миллионов тонн отходов. Сейчас закрыто 25 полигонов, продолжают временно функционировать лишь 14.

Также в Московской области с 2016 года реализуется программа «Социальная ипотека». Ее участникам предоставляется возможность самостоятельно выбирать жилье в пределах муниципалитета, в котором они работают, или в граничащих с ним муниципалитетах Подмосковья. При этом правительство региона возмещает полную стоимость приобретаемого жилья, а участник программы платит только начисленные проценты по кредиту.