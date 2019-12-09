РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 дек. Воспитанникам детского сада №54 «Чипполино» в микрорайоне Сакраменто Балашихи рассказали историю появления елочных игрушек, в ходе мероприятия ребята разгадывали новогодние загадки и участвовали в викторинах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Новый год – долгожданный праздник, наполненный нотками волшебства и сказки, к которому начинают готовиться задолго до его наступления. На прилавках магазинов появляются яркие елочные игрушки, серебристая мишура и гирлянды, в каждом доме спешат установить нарядную елку. Эти праздничные атрибуты давно стали привычными, и мало кто задумывается о том, какова история елочной новогодней игрушки и почему появилась традиция устанавливать и украшать праздничное дерево.

«Воспитанники детского сада №54 «Чиполлино» в ходе познавательного часа познакомились с историей появления елочных игрушек, внешний вид которых на протяжении многих лет постоянно изменялся. Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией «История елочной игрушки». Дети с интересом знакомились с тематической книжно-иллюстративной выставкой и выставкой елочных игрушек, которым уже более 50 лет», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия ребята рассказали, как они готовятся к Новому году и какими игрушками будут украшать елку. Они разгадывали новогодние загадки, участвовали в викторинах, читали новогодние стихи, принимали участие в подвижных играх.

Завершилась встреча просмотром мультфильма «Дед Мороз и серый волк».