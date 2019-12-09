РИАМО - 9 дек. Лауреаты и финалисты премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «НОС», «Русский Букер» проведут презентацию сборника рассказов «Реальный магизм» в день открытия фестиваля «Путешествие в Рождество», 13 декабря, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В программе вечера авторские чтения, автограф-сессия, викторина с вопросами о «Рождественском рассказе» и розыгрыш подарков. Продолжительность встречи – два часа», - говорится в сообщении.

В сборник «Реальный магизм» вошли не издававшиеся ранее произведения известных писателей: Александры Николаенко, Евгении Некрасовой, Вадима Месяца, Натальи Стеркиной и других современных авторов.

«Эта книга – многоуровневый метатекст в стиле «магического реализма», который называют мейнстримом современной российской прозы. Сюжеты рассказов сборника динамичны, действующие в них герои, каждый по-своему, взаимодействуют с вторгшимся в их жизнь сверхъестественным. Следить за тем, как «тот», загадочный мир, приоткрывает свои тайны весьма увлекательно и познавательно», — считает один из авторов сборника «Реальный магизм» Людмила Вязмитинова.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» откроется в Москве 13 декабря и продлится по 12 января. Площадки фестиваля будут работать в центре города, в других округах столицы и в парках.