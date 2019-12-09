РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 дек. Жителям подмосковного Красногорска рассказали, какие новые нормы жилищного законодательства России вступили в силу в текущем году, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Обучающий семинар «PRO_ЖКХ» прошел в понедельник в администрации горокруга. Его провел член регионального штаба ОНФ Московской области, руководитель отделения Ассоциации председателей советов МКД Подмосковья в горокруге Балашиха Петр Попов.

«Органы местного самоуправления по заявлению одного из собственников обязаны предусмотреть свою муниципальную программу и откадастрировать земельные участки под МКД. Соответствующая поправка в Жилищный кодекс РФ вступила в силу с 1 октября 2019 года», – сказал Попов.

Он также рекомендовал собственникам квартир проверить, соответствует ли действительности указанная в платежных документах площадь помещения – именно от этого показателя зависит величина начислений за обращение с ТКО.

«Если площадь в вашей квитанции не соответствует документам, то это ваша проблема. Вы идете к вашему платежному агенту – у вас, скорее всего, это МособлЕИРЦ – с оригиналом и простой копией вашего свидетельства о праве собственности. Они обязаны внести корректировку произвести перерасчет за три месяца», – пояснил Попов.

Кроме того, он рассказал, какие строения в соответствии с российским законодательством являются многоквартирными домами, что относится к общему имуществу, как законно провести общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме и зачем нужны советы МКД. Затем Попов ответил на вопросы участников форума.