РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 дек. В Торгово-промышленной палате Балашихи (ТПП) в рамках всероссийской интерактивной акции к Международному дню борьбы с коррупцией прошло заседание с участием предпринимателей, собравшиеся обсудили методы противодействия коррупции, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В заседании, состоявшемся в понедельник, приняли участие депутаты Московской областной думы, Совета депутатов Балашихи, представители администрации округа, Балашихинской городской прокуратуры, члены Торгово-промышленной и Общественной палат, предприниматели и юристы.

«Коррупционные факторы возникают из-за того, что многие предприниматели не знают законов, своих прав и обязанностей. Когда это незнание ложится на конкретную ситуацию, у человека возникают сложности с контролирующими органами, предприниматели ищут пути решения проблемы, зачастую неверные. И тут возникает коррупционный фактор», – сказал президент Торгово-промышленной палаты Балашихи Анатолий Шестаков.

По его словам, если бизнесмен считает, что его права нарушены, он должен обратиться с заявлением в Балашихинскую ТПП, где работает общественная приемная по защите прав предпринимателей.

В рамках заседания собравшиеся посмотрели прямую трансляцию с антикоррупционного мероприятия, которое прошло в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ.

Международный день борьбы с коррупцией ежегодно проводится 9 декабря по всему миру. По инициативе ООН в 2003 году была открыта для подписания Конвенция против коррупции. Этот договор предусматривает меры по ее предупреждению и механизмы международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.