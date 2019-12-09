РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 дек. В Центральной городской библиотеке имени Федора Тютчева в Балашихе провели лекцию в рамках просветительского проекта «По пути цесаревича», посвященную путешествию на Восток в 1890-1891 годах наследника русского престола, великого князя Николая Александровича, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ведущий третьей встречи в рамках просветительского проекта – писатель, председатель юбилейного комитета к 130-летию восточного путешествия цесаревича, действительный член Императорского православного палестинского общества Андрей Хвалин на основе новых архивных документов, рассказал о международном положении Российского государства в конце 80-х годов 19 века.

«Слушатели узнали, что министр иностранных дел Российской Империи Николай Гирс регулярно представлял цесаревичу «Политические бюллетени» о международном положении России. Изложенные в них сведения, анализ ситуации, скорректированный международный курс, одобренный и утвержденный императором Александром III, и легли в основу действий цесаревича Николая Александровича при посещении иностранных государств в ходе своего путешествия на Восток», – говорится в сообщении.

Это был не просто рассказ об особенностях этого интересного европейского путешествия, о визитах в города Варшава, Вена, Триест, а настоящее виртуальное путешествие, где слушатели как будто сами побывали в этих местах и стали участниками знаковых событий.

Следующая лекция в рамках просветительского проекта состоится 15 января 2020 года.