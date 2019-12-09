РИАМО - 9 дек. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил за обжалование решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении Россию от крупных международных соревнований на четыре года, передает Федеральное агентство новостей.

Исполком WADA ранее отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года. В течение четырех лет сборная РФ не сможет выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

«Российские организации, в чью компетенцию входят все эти вопросы, должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано», — сказал Медведев.

Он считает, что данное решение можно отнести к очередному проявлению «антироссийской истерии».

«Все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму», — отметил Медведев.

Однако премьер-министр России не стал отрицать проблем с допингом в отечественном спорте, но отметил, что действия WADA вызывают массу вопросов.

«В нашем спортивном сообществе существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать», — отметил Медведев.