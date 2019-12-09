РИАМО - 9 дек. Мониторинг редких видов флоры и фауны Московской области, который по заказу Минэкологии проводят специалисты природоохранного фонда «Верховье», продемонстрировал, что рысь продолжает обитать и размножаться в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы профильного министерства.

Рысь занесена в Красную книгу Московской области, категория 1- вид, находящийся под угрозой исчезновения. Животное является млекопитающим из семейства кошачьих, весит около 20-25 килограммов, предпочитает глухие, сильно захламленные, перестойные леса, желательно хвойные.

«Следы рыси в северной части городского округа Шатура регистрируются ежегодно, а в этом году были зафиксированы не только следы взрослой особи, но и рядом с ними – следы котенка. Очевидно, рысь использует этот глухой лесной массив не только как охотничий участок, но и устроила здесь надежное убежище для выведения потомства», - говорится в сообщении.

Основная добыча в Подмосковье – заяц-беляк, но охотится также и на птиц, и на других некрупных животных.

Специалисты каждый год регистрируют в Подмосковье несколько десятков особей рыси. Некоторые заходят из соседних областей в поисках добычи, другие живут здесь оседло и выводят потомство. Наибольшее количество встреч регистрируется на западе и севере области.