РИАМО - 9 дек. Госжилинспекция Московской области в ходе проведения мероприятий по надзору со 2 по 6 декабря обследовала порядка 2 тысяч многоквартирных домов и выявила более 2,1 тысячи нарушений жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Выдано 124 предписания об их устранении и составлено 130 протоколов об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел наложено 56 штрафов на общую сумму почти в 2 миллиона рублей», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Около 500 нарушений было устранено по предписаниям Госжилинспекции за неделю. Наибольшее их количество, а именно 116, было в Волоколамске. К примеру, в доме 18/33 по Ново-Солдатской улице восстановлено остекление. В доме №5 по улице Панфилова отремонтирована вентиляция. В доме №12 по Советской улице убран захламленный подъезд.

В Сергиево-Посадском городском округе устранили 104 нарушения. Так, в доме №14 по улице Черняховского в Хотькове восстановлена теплоизоляция на трубах отопления и горячего водоснабжения. В доме №11А по улице Дружбы в Сергиевом Посаде закрыты подвальные продухи и обеспечен плотный притвор входных дверей.

Наибольшее количество протоколов об административной ответственности на прошедшей неделе инспекторы составили в Богородском городском округе, где за несоблюдение законодательства об энергоэффективности и несвоевременное предоставление необходимых сведений в Госжилинспекцию заведены и направлены на рассмотрение 18 административных дел.

16 административных дел завели в городском округе Воскресенск из-за предоставления некачественных коммунальных услуг, неисполнения законных предписаний Госжилинспекции, несвоевременной оплаты административных штрафов и нарушений требований энергоэффективности.

14 административных дел по фактам несоблюдения лицензионных требований и неисполнения предписаний Госжилинспекции завели в городском округе Истра.

Помимо этого, на прошлой неделе государственные жилищные инспекторы выявили незакрытые тепловые контуры более чем в 350 домах. Больше всего их оказалось в городских округах Воскресенск и Павловский Посад.