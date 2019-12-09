РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 дек. Музыканты и поэты из подмосковного Подольска до 15 марта 2020 года могут подать заявки на участие в конкурсе-фестивале авторской песни «Гринландия», сообщается на сайте администрации горокруга.

Фестиваль «Гринландия», которому в 2018 году было присвоено имя Иосифа Кобзона, уже давно стал одним из самых ярких событий в мире авторской песни в России. Ежегодно в третьи выходные июля на берегу реки Быстрицы в Кировской области собираются более 200 тысяч человек, чтобы насладиться неповторимой атмосферой фестиваля. Фестивальный сезон «Гринландия – 2020» пройдет под девизом «Я люблю тебя, жизнь!» и будет посвящен 75-летию Великой Победы.

«Заочный конкурс будет проходить в два тура. В нем могут принять участие подольские авторы слов и музыки, исполнители и творческие коллективы округа. Первый тур продлится до 15 марта 2020 года. По итогам члены жюри выберут участников второго тура, который определит дипломантов, лауреатов и народного победителя заочного этапа», – говорится в сообщении.

Конкурс пройдет в пяти номинациях: «Общий конкурс», «Песни из репертуара Кобзона», «Молоды душой» и «Произведения, посвященные Великой Отечественной войне».

«Новинкой этого сезона станет «Школьная мастерская», в которой примут участие дети и подростки до 17 лет», – отмечается в материале.

Победители получат дипломы и денежные призы, а также возможность выйти на главную сцену фестиваля «Гринландия» вместе с мэтрами авторской песни.

В прошлом сезоне авторы и исполнители из 74 регионов России и 21 зарубежной страны приняли участие в конкурсах песен и стихов. Жюри фестиваля под председательством популярного поэта-песенника Александра Шаганова получило более 2,5 тысячи конкурсных заявок, а в народном голосовании на официальном сайте «Гринландии» за лауреатов заочного конкурса отдали свои голоса более 25 тысяч интернет-пользователей.