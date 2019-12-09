РИАМО – 9 дек. Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) продемонстрировали, что по версии россиян героями Отечества являются Георгий Жуков, Александр Суворов и Сергей Шойгу, передает Федеральное агентство новостей.

«Респондентов попросили сказать, кого из российских военных различных эпох они считают героями Отечества. Они отвечали на открытые и закрытые вопросы: в первом случае нужно было самостоятельно назвать имя человека, во втором — выбрать персону из предложенного списка», - отмечается в материале.

Лидером всех вариантов опроса стал маршал Советского Союза Георгий Жуков, чаще всего его имя называли граждане от 60 лет, за его кандидатуру отдали голоса 37% опрошенных граждан.

Каждый пятый житель страны назвал героем Отечества Сергея Шойгу. Также в топ-5 названых россиянами героев вошли Александр Суворов (15%), Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%).

Кроме этого часть респондентов назвали имена Иосифа Сталина, Ивана Конева, Александра Лебедя и Александра Невского.