РИАМО - 9 дек. В новой Москве продолжается развитие системы газораспределения, завершено строительство финального участка газопровода под руслом реки Ликовы в районе Внукова, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

К вводу готовится магистральный газопровод длиной 8 километров от Боровского шоссе до деревни Середнево. Еще одним важным шагом стала установка высоконадежного интеллектуального шкафного газорегуляторного пункта на территории СНТ «Высокое».

«Для строительства магистральных сетей газоснабжения на территории ТиНАО в сжатые сроки с минимальным вмешательством в экосистему местности используются передовые бестраншейные технологии, высокоэффективное сварочное оборудование и интеллектуальные системы контроля качества сварных соединений», — рассказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Ввод первого автоматизированного шкафного газорегуляторного пункта «Высокое» обеспечит в ближайшее время безопасную и бесперебойную подачу газа потребителям СНТ «Высокое» Филимонковского поселения. Производительность — 150 кубических метров в час.

После прокладки тоннеля под рекой специалисты приступили к монтажу вертикальных участков газопровода. Полностью завершить строительство участка газопровода планируется к концу декабря. Новый газопровод даст возможность газифицировать поселения Внуковское и Филимонковское НАО Москвы.

Также завершается строительство участка 23-километрового магистрального газопровода газоснабжения Филимонковского, Московского и Первомайского поселений.

В новой Москве уже проложили более 18 километров магистральных газопроводов. К 2022 году планируется построить более 90 километров газопроводов высокого давления и четыре газорегуляторных пункта.