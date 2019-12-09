РИАМО - 9 дек. Административное здание для размещения уполномоченного по правам человека в Российской Федерации реконструировали в столичных Хамовниках, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Общая площадь 6-этажного здания 11,2 тысячи квадратных метров. Реконструкция началась в 2016 году, надзор за ходом работ осуществлял Ростехнадзор.

«В новом здании оборудованы залы для совещаний, конференц-зал, кабинеты, ситуационный центр, который позволит организовывать видеосвязь с региональными уполномоченными, просторная приемная для граждан с использованием системы электронной очереди, имеется комната для посетителей с детьми», - отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Здание полностью отвечает требованиям концепции доступной среды для людей с ограниченными возможностями.