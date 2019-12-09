РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 дек. Двое юных воспитанников спортивного клуба «Знамя труда» из Подольска заняли первое место на кубке Европы в Минске, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В столице Республики Беларусь – Минске – 7 и 8 декабря проходил Кубок Европы по карате-кекусинкай в возрастных категориях 8-17 лет.

«В соревнованиях в составе сборной России приняли участие пять воспитанников спортивного клуба «Знамя труда» Подольска, которые показали отличные результаты: 1 место – Климент Ткач, Константин Варнавский; 2 место – Петр Мишин, Егор Зайцев, София Славина. Поздравляем спортсменов и тренерский состав с высокими результатами на престижном турнире», – говорится в сообщении.