РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 дек. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» в период новогодних праздников обеспечат соблюдение правопорядка при проведении массовых мероприятий на территории обслуживания, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

С 30 декабря по 8 января на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» – в городских округах Люберцы, Котельники, Дзержинский, Лыткарино – пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества Христова. Большое количество граждан посетит парки культуры и отдыха.

«Сотрудниками полиции будет осуществляться комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение преступлений и правонарушений, антиобщественных действий», – говорится в сообщении.

Полицейские просят граждан быть более бдительными при нахождении в местах массового скопления людей.