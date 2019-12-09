РИАМО - 9 дек. Травматологи Ступинской больницы восстановили руку 44-летнего пациента, который во время проведения строительных работ из-за неосторожного обращения с электропилой получил серьезную травму, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«У 44-летнего пострадавшего был диагностирован открытый незавершенный перелом дистального метафаза лучевой кости левого предплечья, повреждения сухожилия короткого и длинного разгибателя левой кисти, сухожилия короткого разгибателя первого пальца левой кисти», - сказал заведующий травматологическим отделением больницы Заур Сулумов.

Он добавил, что местные травматологи выполнили первичную хирургическую обработку раны, а на поврежденные сухожилия наложили швы.

Благодаря удачной проведенной операции, мужчина ожидает скорой выписки. Руку врачам удалось спасти, а двигательная функция полностью восстановится.

При обращении с электропилами и другими предметами повышенной опасности важно соблюдать технику безопасности во избежание травм и увечий.