РИАМО - 9 дек. В понедельник в городском округе Шатура рыбак провалился под лед на озере Святое, мужчину удалось спасти, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

Спасатель отряда №32 Шатурского территориального управления Максим Уляпин заметил тонущего рыбака во время осмотра ледового покрова акватории озера.

«В районе 14:30 спасатель (водитель) Максим Уляпин увидел, что одинокий рыбак, который с утра сидел на льду и ловил рыбу, провалился под лед приблизительно в 300 метрах от берега. Спасатель незамедлительно сообщил о происшествии старшему дежурной смены Максиму Горину, и работники Московской областной противопожарно-спасательной службы незамедлительно выдвинулись к месту происшествия», — рассказал начальник ПСО №32 Владимир Ремизов.

Уляпин надел специальный гидрокостюм, остальные взяли спасательное снаряжение и гребную лодку. При этом у тонущего мужчины уже не хватало сил даже звать на помощь. Спасатель бросился к нему по полынье, толкая перед собой лодку. Он взял веревку и круг и, проваливаясь по пути следования несколько раз, добрался до обессиленного рыбака и затащил его на лодку. После этого спасатели за веревку отбуксировали лодку к берегу.

Мужчину перенесли в здание поисково-спасательного отряда, дали сухую одежду и горячий чай. Спасенным оказался житель Шатуры 1983 года рождения. Он рассказал, что барахтался в воде около 10 минут и уже потерял надежду.

«От всей души поблагодарив своих спасителей, мужчина уехал на своем автомобиле домой, пообещав вернуть одежду», - заключил Ремизов.