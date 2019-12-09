РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 дек. Делегация библиотечной системы Балашихи поучаствовала в Дне библиотекаря на Международной ярмарке интеллектуальной литературы в Москве, она получила новый сборник рассказов Людмилы Улицкой с подписью автора, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

21-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы завершилась в Гостином дворе Москвы в понедельник.

«Одним из знаковых событий ярмарки явился День библиотекаря, в котором поучаствовала делегация специалистов Балашихинской централизованной библиотечной системы. Открыли программу директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина и президент международного жюри «Золотая медаль Андерсена» Джунко Йокота. Нам удалось побывать на встрече с Людмилой Улицкой и даже подписать новый сборник ее рассказов «Тело души» для читателей Балашихи», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия специалист по детской литературе Грация Готти рассказала о книжках-картинках, заменяющих малышам поход в картинную галерею, а актриса Яна Поплавская провела мастер-класс, позволяющий помочь ребенку полюбить чтение.

«На ярмарке также интересными показались выступления директора Болонской книжной ярмарки Елены Пазоли и дизайнера-иллюстратора Марии Титовой», – заключается в материале.