РИАМО – 9 дек. Ветеран Великой Отечественной войны, участник парада Победы на Красной площади Иван Житаев из подмосковного Реутова получил в подарок новый слуховой аппарат из рук главы городского округа Станислава Каторова, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«<…> Станислав Каторов вручил 93-летнему местному жителю Ивану Житаеву самую нужную на сегодняшний день вещь – современный слуховой аппарат, который позволит не прерывать общения с родными, близкими и друзьями», – говорится в сообщении.

Акция прошла в рамках спецпроекта «Добрые дела» партии «Единая Россия».

Иван Леонтьевич Житаев был призван на фронт в ноябре 1943 года. Судьба забросила его в Приморский край, где он стал артиллеристом-минометчиком. В июле 1945 года 56 тяжелая минометная бригада занимала позиции недалеко от Маньчжурской границы. В бою у города Нинань Иван Леонтьевич был ранен в ногу, но после госпиталя вернулся в свой полк.

После окончания военных действий Житаев подал рапорт на сверхсрочную службу. Его назначили командиром взвода «Катюш» в 74-й гвардейский минометный полк. Он служил бы и дальше, но дома после смерти отца осталась мать с пятью детьми. Молодой гвардии старший лейтенант уволился из армии и вернулся домой.

Житаев награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Японией».

«Помнить о ветеранах нужно не только в праздничные даты. По мере возможности стараюсь откликаться на все просьбы старшего поколения. Одним из героев войны, живущих рядом с нами, является Иван Леонтьевич Житаев. Пройдя через поля сражений, вернулся в родной Реутов и поныне остается в строю, делится опытом с молодым поколением и готовится принять участие в параде 75-летия Победы на Красной площади», – отметил Каторов.

Ветеран в свою очередь полон надежд и с нетерпением ожидает 9 мая 2020 года.

«Это будет самый яркий парад в истории нашей страны. По брусчатке Красной площади пройдут роты пехоты, летчиков, моряков с оружием той войны. Нам тоже шьют военные формы тех времен. Для меня это большая честь!» – сказал Житаев.