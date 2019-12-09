РИАМО - 9 дек. Ногинские спасатели совместно с полицейскими и волонтерами нашли пожилую женщину, потерявшуюся в лесу недалеко от поселка Зеленый, и вывели ее из лесного массива, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

В Единую дежурную диспетчерскую службу «112» поступило сообщение о том, что на территории Богородского городского округа в районе поселка Зеленый в лесу потерялась 84-летняя женщина.

«Женщина сообщила, что пошла на прогулку по лесной дороге и, обходя лужу, зашла в лес и заблудилась. С потерявшейся удалось связаться по телефону», - сказал спасатель поисково-спасательного отряда №8 Сергей Темнюк.

Он добавил, что, прибыв на место, спасатели нашли тропу, по которой женщина отправилась на прогулку, и приступили к прочесыванию леса.

По его словам, через несколько часов пенсионерку удалось найти и вывести из леса. Ее доставили домой, так как в медицинской помощи пожилая женщина не нуждалась.