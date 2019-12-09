РИАМО - 9 дек. В новой Москве на улице Самуила Маршака вечером в понедельник была убита девушка, по подозрению в убийстве задержали ее брата, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

«По данным следствия, вечером 9 декабря 2019 года в подъезде жилого дома, расположенного по улице Самуила Маршака на территории новой Москвы, обнаружено тело девушки 1998 года рождения с множественными ножевыми ранениями», — сообщила Иванова.

По подозрению в убийстве задержали брата девушки 2001 года рождения. У него в квартире нашли курительные смеси.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются обстоятельства произошедшего.