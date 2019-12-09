РИАМО - 9 дек. Рабочие приступили к сборке ферм и монтажу навеса из металлоконструкций на строящемся остановочном пункте Славянский бульвар Белорусского направления МЖД, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Работы проводятся в рамках реализации второго этапа проекта по запуску ускоренного движения поездов между Москвой и Одинцовом, предусмотренного инвестиционной программой ОАО «РЖД».

«Навес будет иметь уникальную конструкцию, которая позволит накрыть сразу две платформы. Работы проводятся во время ночных технологических «окон», что не влияет на график движения поездов», - отмечается в материале.

Славянский бульвар расположится на западе Москвы и будет интегрирован с одноименной станцией метро. Параллельно ведется возведение второй платформы, а также подземного пешеходного тоннеля с билетными и турникетными павильонами и теплым переходом в метро.

До конца года планируется открытие тоннеля для выхода из метро и транзитного прохода на улицу Герасима Курина. Завершить строительство остановочного пункта планируется в июне 2020 года.