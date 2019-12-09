РИАМО - 9 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, соответствующий документ опубликован на официальном сайте градоначальника столицы.

«Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2020 год: 1) общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 2 798 726 496,9 тысячи рублей; 2) общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 3 150 011 069,6 тысячи рублей; 3) дефицит бюджета города Москвы в сумме 351 284 572,7 тысячи рублей», - говорится в законе.

Доходы бюджетов муниципальных округов на протяжении трех лет будут формироваться за счет налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц; неналоговых доходов; безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города.

Также в бюджете предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, кроме того, грантов в форме субсидий юридическим лицам.

При этом больше половины всех расходов пойдут на социальные цели. Больше средств будут тратить на медицину, в том числе на дорогостоящие операции.