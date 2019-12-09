РИАМО - 9 дек. Власти Москвы 10 декабря ликвидировали парковки в центре города из-за форума прокуратуры Московской области, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Парковки не будут работать на участке Средняя Переяславская улица от проспекта Мира до Малой Переяславской улицы 10 декабря с 00:01 до 21:00.

В Мособлдуме 10 декабря состоится четвертый открытый форум прокуратуры Московской области на тему «Защита прав инвалидов».

В ходе открытой дискуссии будут обсуждены вопросы соблюдения прав инвалидов при обеспечении их беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и исполнения законодательства о социальной защите инвалидов