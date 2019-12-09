РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 дек. Юные читатели Никольской библиотеки в микрорайоне ЦОВБ подмосковной Балашихи на мастер-классе «Подарки для елки» изготовили елочные игрушки из цветной бумаги и картона, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Постоянные юные читатели на мастер-классе в библиотеке с удовольствием вырезали игрушки для елки из цветной бумаги и картона, а также различные шары, снежинки разных размеров и животных», – говорится в сообщении.

Часть игрушек дети подарили библиотеке – для уже наряженной елочки, а часть взяли домой, чтобы украсить свои праздничные новогодние елки.