РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 дек. Сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» приступили к работе по замене участка трубопровода в одном из домов на улице 43 Армии в Подольске, сообщается на странице «Муп Дез-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники управляющей организации МУП «ДЕЗ» в настоящее время выполняют сварочные работы по замене участка трубопровода в подвале №2 многоквартирного дома №19 по улице 43 Армии в Подольске», – говорится в сообщении.

Также сотрудники УК закончили украшать елки во дорах многоквартирных домов по адресам: улица 43 Армии, дом №15 и улица Академика Доллежаля, дом №36.