РИАМО - 9 дек. Компанию ООО «Домолан-Бизнес» управление ФАС Подмосковья приняло решение оштрафовать на 873,36 тысячи рублей за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

«Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Домолан-Бизнес» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», - говорится в сообщении.

Аукционы проводили «Городской парк культуры и отдыха «Елочки» и администрация городского округа Домодедово Московской области.

Управление признало компанию, нарушившую закон «О защите конкуренции», виновной и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества и его руководителей к административной ответственности. Фирма «Домолан-Бизнес» была оштрафована на 873,36 тысячи рублей.